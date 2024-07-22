Спикер Палаты представителей заявил, что он уверен в том, что республиканец сможет закончить войну в Украине в случае победы на выборах, так как он будет «демонстрировать силу», в отличие от нынешнего американского лидера.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ABC News.

Джонсон напомнил слова республиканца о том, что во время его президентства РФ не вторгалась в Украину, террористы ХАМАСа не нападали Израиль, а Китай не действовал так провокационно. Он отметил, что «все было с точностью наоборот», когда страной руководил Байден.

Политик убежден, что 45-й президент США, если он возглавит страну, может с помощью телефонного звонка высказать угрозы противникам по всему миру, на которые они обратят внимание, так как «в некотором роде боятся» Трампа.

Напомним, экс-глава британского правительства Борис Джонсон перечислил возможные условия «мирного плана» Трампа по Украине.