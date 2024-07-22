Перед началом встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что Российская Федерация с режимом Путина остается самой большой угрозой для безопасности европейских государств.

По словам Бербок, поэтому основной задачей ЕС остается продолжение поддержки Украины, ведь кремлевский диктатор атакует и европейский мирный порядок, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Говоря о «мирных инициативах» главы венгерского правительства Виктора Орбана, дипломат напомнила, что предложения по завершению войны ежедневно на столе, однако российский лидер продолжает атаковать украинские города вместо того, чтобы вывести свои войска с территории чужого государства.

Также глава МИД ФРГ высказалась о возможном блокировании представителем Будапешта предоставление помощи Киеву от ЕС. Министр заверила, что при таком развитии событий организация найдет возможность для продолжения поддержки украинцев.

Бербок напомнила, что Берлин предлагает Евросоюзу уйти от практики единодушного принятия решений и внедрить практику утверждения решений по внешней и внутренней политике безопасности организации большинством членов. Соответствующая инициатива немецкой стороны будет обсуждаться в ближайшие недели.

Напомним, после визитов Орбана в Москву и Пекин депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.