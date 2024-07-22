Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники, заявил, что два дня назад главарь чеченских боевиков перенес инфаркт. Собеседники в окружении Кадырова соответствующую информацию не подтвердили, но и не опровергли, пишет «НБН».

Пока нет точной информации о состоянии соратника Путина, известно, что он находится в Грозном. Глава республики давно страдает из-за проблем с почками.

Собеседники отмечают, что Кадыров в последние дни чувствовал себя не очень хорошо. Недавний инцидент на пляже во временно захваченном Мариуполе с участием чеченца комментировал не глава республики, а его соратник, командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Это также свидетельствует в пользу слухов об инфаркте у соратника кремлевского диктатора.

Напомним, в городском совете Мариуполя рассказали подробности об инциденте на пляже с участием бизнесмена из Чечни.