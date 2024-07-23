Редактор британского издания The Telegraph Чарльз Мур пишет, что отказ Байдена от переизбрания может стать потенциальным преимуществом для Киева, информирует «НБН».

После того, как американский лидер сообщил, что он выходит из президентской гонки, Владимир Зеленский поблагодарил его за непоколебимую поддержку Украины.

Несмотря на то, что Белый дом передал для ВСУ много оружия, он ограничил его применение, так как Вашингтон опасается реализации угроз кремлёвского диктатора относительно использования ядерного оружия.

Вечером 19 июля украинский лидер и Трамп провели телефонный разговор. Как считает Мур, обмен мнениями в ходе этих переговоров ободрил Киев. Когда Байден отказался от борьбы за президентское кресло, возможно, республиканец увидит для себя политическую выгоду в предоставлении помощи Украине.

Как сообщалось, в Кабмине прокомментировали встречу экс-главы британского правительства Бориса Джонсона с Трампом, на которой обсуждалась российско-украинская война.