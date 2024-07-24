В мэрии Москвы заявили, что руководство столицы РФ будет выплачивать по 1,9 миллиона рублей за подписание контракта с оборонным ведомством, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatiс.

Власти уточнили, что эту единовременную выплату получат граждане, которых отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля. Также из бюджета столицы страны-агрессора контрактники ежемесячно будут получать по 50 000 рублей.

Учитывая ежемесячное довольствие, московские и федеральные меры поддержки, за первый год контрактной службы путинские солдаты получат более 5,2 миллиона рублей. Соответствующая сумма приблизительно в четыре раза больше средней годовой зарплаты в РФ.

Инициатива мэрии Москвы – часть кампании Кремля по набору 25 000 россиян ежемесячно для пополнения путинских оккупационных сил на войне в Украине.

Ранее СМИ сообщили, что в стране-агрессоре засекретили статистику о смертности граждан по внешним причинам, чтобы скрыть потери ВС РФ на войне.