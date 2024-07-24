Американский журнал Time, ссылаясь на конфиденциальные интервью с украинскими чиновниками, пишет, что в случае возвращения Трампа в президентское кресло Украину ожидают сложные времена, информирует «НБН».

Издание отмечает, что в Киеве пришли к выводу, что приверженность республиканца к автократам и его «трансакционный» подход к внешней политике могут стать катастрофой для нашей страны.

По словам одного из чиновников, в случае возвращения оппонента Байдена в Белый дом первые 8 или 9 месяцев будут очень тяжелыми для Украины. Собеседник считает, что Трамп сократит помощь нашей стране и будет подталкивать Зеленского к мирным переговорам в пользу РФ, а также попытается «перезагрузить» отношения с главой Кремля.

Однако со временем 45-й президент США увидит, что лидеру россиян доверять нельзя и не захочет, чтобы Путин играл с ним. Тогда Украина начнет видеть определенные преимущества от республиканца.

Ранее британское издание The Telegraph заявило, что бывший лидер американцев может изменить свою позицию о помощи Украине после отказа Байдена от участия в выборах.