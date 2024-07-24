Глава чешского правительства в интервью информационному агентству «Укринформ» заявил, что поставки боеприпасов в Украину будут продолжаться прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы, сообщает «НБН».

По словам премьер-министра, в рамках чешской инициативы до конца года Вооруженные силы Украины получат около 500 000 снарядов 155-мм калибра. Фиала добавил, что, помимо этого, ежегодно Прага уже передает Киеву сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.

Чиновник напомнил, что к чешской инициативе по обеспечению Сил обороны Украины снарядами присоединились 15 государств. Политик подчеркнул, что Прага делает максимум для того, чтобы другие страны приняли в этом участие, а нынешние партнеры продолжали предоставлять средства для закупки боеприпасов в следующем году.

Напомним, СМИ заявили, что члены Европейского Союза не смогут выполнить свои обязательства по передаче снарядов в Украину. Журналисты рассказали, в чем причина задержки поставок боеприпасов.