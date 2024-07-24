Словацкий лидер раскритиковал Украину за прекращение транзита российского «черного золота» в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Глава государства угрожает ответить на действия Киева, информирует «НБН» со ссылкой на издание Denník N.

По словам президента, его страна помогает Украине с реверсом газа и поставками электроэнергии. Пеллегрини пригрозил отреагировать, если Киев не исправит ситуацию. Политик добавил, что Братислава не заслуживает такого подхода со стороны соседнего государства.

Раскритиковал Киев и глава оборонного ведомства Словакии. Калиняк назвал такие действия украинского руководства «безответственными», отметив, что соседняя страна «многим рискует».

Напомним, руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул новое требование для разблокирования военной помощи Украине от Евросоюза.