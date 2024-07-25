В четверг, 25 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе разбился Ми-8, который выполнял плановый полет. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что экипаж вертолета погиб, не назвав их количество и имена.

В МО РФ уточнили, что Ми-8 упал в безлюдном месте, поэтому обошлось без жертв и разрушений. Причиной крушения назвали техническую неисправность, информирует «НБН».

В то же время Telegram-канал Mash пишет, что Ми-8, который называют «охотником за беспилотниками», возвращался после выполнения боевой задачи в Брянской области. Сообщается, что во время полета экипаж обнаружил пожар на борту, возможно из-за неисправности в двигателе.

Пилот смог увести вертолет в безлюдное место, в результате он разбился в районе деревни Кленки Калужской области. Экипаж из двух человек погиб.

В стране-агрессоре вертолетные подразделения по борьбе с БПЛА появились осенью 2023 года, на их вооружение поставили Ми-8, экипаж которых обучили перехватывать беспилотники в любое время суток и в любую погоду.

Напомним, 21 июня в Анапе разбился Ка-29, по вертолету нанесла удар противовоздушная оборона «второй армии мира».