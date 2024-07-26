Экс-госсекретарь США Майкл Помпео и американский лоббист Дэвид Урбан прогнозируют продолжение поддержки Украины Вашингтоном в случае возвращения Трампа в президентское кресло, информирует «НБН».

Политики в колонке для издания The Wall Street Journal пишут, что если республиканец повторно возглавит Штаты, он может внедрить масштабную программу ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов, а также снимет все ограничения на тип и модификацию американского оружия, которое передается ВСУ.

По их мнению, помимо этого, 45-й президент США будет стимулировать развитие отечественной оборонной промышленности, развивать энергетический потенциал страны, расширит антироссийские санкции, увеличит военные расходы государств НАТО до 3% ВВП.

Помпео и Урбан прогнозируют, что Трамп возобновит связи с Израилем и Саудовской Аравией. Сотрудничество с этими государствами политик направит на совместную работу против Ирана.

Напомним, СМИ оценили угрозу намерений республиканца «перезагрузить» отношения с Кремлем после возвращения в Белый дом.