Пресс-секретарь кремлевского диктатора прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев будет вести переговоры с Москвой на условиях, которые опираются на международное право, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

«Это все схоластика», – заявил представитель АП РФ, отметив, что власти страны-агрессора якобы не слышали детальных объяснений.

Спикер Путина пожаловался, что тема переговорного процесса между странами озвучивается украинской стороной, однако «без какой-либо конкретики». При этом, в очередной раз Песков подчеркнул «готовность» представителей Российской Федерации к диалогу с Киевом.

Напомним, на прошлой неделе, говоря на эту тему, представитель Кремля допустил проведение переговоров с Украиной при президентстве Владимира Зеленского.