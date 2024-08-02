Спикер Путина сообщил представителям российских СМИ, что в результате обмена заключенными с западными странами вчера в РФ вернулись сотрудники спецподразделения ФСБ «Альфа» и ГРУ, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского диктатора, переданный немецкими властями киллер, который убил в столице ФРГ чеченского командира Зелимхана Хангошвили, служил в спецподразделении «Альфа» ФСБ РФ с несколькими сотрудниками охраны главы Кремля.

Также представитель АП РФ заявил, что заключенные в Словении Артем и Анна Дульцевы, которые вчера в рамках обмена вернулись в РФ, были разведчиками-нелегалами.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Минюста Германии Марко Бушманн объяснили решение Берлина выдать россиянам Красикова.