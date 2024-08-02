В четверг, 1 августа, в Анкаре состоялся обмен заключенными между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с одной стороны и США и ФРГ с другой. Немецкий канцлер объяснил решение Берлина о выдаче российского киллера Красикова Москве.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкие издания Bild и Spiegel.

Глава правительства прервал свой летний отпуск, чтобы лично встретить в аэропорту Келльна-Бонна частный самолет с 13 освобожденными заключенными.

По словам политика, решение выдать российского убийцу чеченского командира Зелимхана Хангошвили Кремлю было нелегким. Канцлер подчеркнул, что многие из заключенных в стране-агрессоре опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому Берлин сделал возможной защиту для них в ФРГ.

Депортацию Красикова в РФ прокомментировал и глава Минюста Германии Марко Бушманн. Чиновник назвал выдачу киллера Москве «самой горькой уступкой Путину», подчеркнув, что немецкое руководство принимало это решение не легкомысленно. Министр сообщил, что жизнь заключенных в стране-агрессоре висела на волоске, одному из них россияне угрожали смертной казнью.

Напомним, политолог объяснил, в чем выгода для Турции от обмена заключенными между РФ и Западом.