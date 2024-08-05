Руководитель литовского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х опубликовал серию сообщений относительно «невиновности» простых россиян, которые якобы не ответственны за полномасштабное вторжение в соседнее государство, информирует «НБН».

По словам дипломата, он слышит о невиновности обычных граждан страны-агрессора, однако потом видит, что простые россияне убивают украинцев, видит, что мамы оккупантов желают им удачи в совершении военных преступлений, и видит, как население РФ радуется убийствам.

Представитель Вильнюса напомнил, что в России маленьких детей одевают в военную форму, делают для них танки для участия в мероприятиях или выстраивают юных граждан страны-агрессора в форме символа вторжения Z.

Глава МИД подчеркнул, что исцеление РФ произойдет тогда, когда не только кремлевский диктатор Владимир Путин потерпит поражение в Украине, но и россияне. Министр добавил, что граждане Литвы будут поддерживать любые мероприятия, которые направлены на торможение военной машины государства-террориста.

Напомним, СМИ сообщили, что в Европарламенте призывают исключить Венгрию из Шенгенской зоны, если Будапешт не изменит свою визовую политику относительно россиян.