Экс-лидер американцев в ходе общения со стримером Эдином Россом на площадке Kick в очередной раз пообещал усадить российского диктатора и украинского лидера за стол переговоров в случае возвращения в Белый дом, информирует «НБН».

По словам политика, как только он победит в президентской гонке, то первым делом свяжется с лидером россиян и главой Украины. Республиканец заявил, что он «хорошо знает» руководителей государств и якобы добьется того, чтобы они начали «переговоры о мире».

Ранее британское издание Financial Times заявило, что 45-й американский президент, если снова возглавит страну, может настаивать на нейтральном статусе Украины, как того требует Москва. Однако бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что Трамп продолжит политику своего предшественника и будет предоставлять максимальную поддержку Киеву.