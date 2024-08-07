В среду, 7 августа, глава Кремля в ходе заседания Совбеза РФ впервые прокомментировал «прорыв» в Курской области, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Российский лидер обвинил «киевский режим» в организации «очередной масштабной провокации». По его словам, Украина якобы наносит неизбирательные удары из разных видов оружия по объектам гражданской инфраструктуры и машинам скорой помощи.

Диктатор сообщил, что после этого заседания у него запланирована встреча по ситуации в Курской области с начальниками силовых ведомств. Кроме того, Путин поручил заместителю главы правительства Денису Мантурову немедленно принять меры для помощи жителям приграничного региона.

Ранее на боевые действия в Курской области отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь дипломатического ведомства обвинила Украину в организации «теракта».