Бывший лидер россиян в своем Telegram-канале отреагировал на бои в Курской области. Политик отметил, что нужно «беспощадно разгромить и уничтожить врага», как пообещал кремлевскому диктатору глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, информирует «НБН».

По словам замглавы Совбеза, захватчикам «нужно идти до Киева и дальше». Представитель Москвы считает, что после «прорыва» в приграничном регионе Россия «без стеснения» может говорить о планах по оккупации территорий соседнего государства.

Традиционно соратник Путина начал угрожать соседнему государству и его союзникам «возмездием», заявив, что страна-агрессор остановится только тогда, когда это будет приемлемо и выгодно для нее.

Напомним, в ОПУ впервые прокомментировали события в Курской области.