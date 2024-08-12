В понедельник, 12 августа, Смирнов сообщил российскому лидеру, что украинские силы установили контроль над 28 населенными пунктами Курской области. Глава региона уточнил, что они продвинулись на 12 км вглубь территории РФ, ширина по фронту составляет 40 км, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

На этих словах диктатор перебил губернатора, отметив, что он знает эту информацию от МО РФ, и попросил Смирнова рассказывать о социально-экономической ситуации в приграничном регионе.

Чиновник заявил, что в регионе за время боев погибли 12 гражданских, 121, в том числе 10 детей, пострадали. По его словам, 121 000 жителей уже покинули область или их эвакуировали, еще 180 000 человек предстоит вывезти. В населенных пунктах, которые контролируют украинские силы, осталось около 2000 россиян, о их судьбе властям ничего не известно.

Отметим, что на совещании глава Кремля назвал «цели» наступления украинских сил в Курской области и приказал «выдавить» их из региона.