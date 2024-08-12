Во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщили позицию руководства страны относительно боевых действий в Курской области. В министерстве рассказали, что власти внимательно следят за ситуацией в приграничном регионе РФ, информирует «НБН».

В заявлении ведомства сказано, что позиция китайских властей относительно российско-украинской войны является «последовательной и четкой». Они призывают Киев и Москву придерживаться трех принципов деэскалации – не расширять зону боевых действий, не допускать эскалацию вооруженного конфликта и провокации, которые ведут к усилению огня любой из стран.

В дипломатическом ведомстве добавили, что китайское руководство продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть роль в политическом урегулировании войны, которую Пекин называет «кризисом».

Напомним, ранее события в Курской области прокомментировали в Европейском Союзе, ответив, может ли Украина поражать врага на его территории.