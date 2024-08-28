Как информирует «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA, сегодня, 28 августа, в периметре Рязанской ГРЭС (государственная районная электростанция) произошло немалое возгорание — очевидцы уверили, что перед самим пожаром был отчетливо слышен «хлопок».

Предполагается, что видео с данным пожаром могли заснять накануне, когда рядом горел высохший растительный покров, что несколько не сходится с информацией силовых структур, заявивших — причина густых клубов дыма над ГРЭС, — какое-то нарушение в технологическом процессе, а сама электростанция «работает в штатном режиме».

Следует отметить, что вышеописанная ГРЭС размещается в городе Новомичуринск Пронского района Рязанской области и является шестой в перечне мощнейших теплоэлектростанций страны-агрессора, так что волнения россиян вполне оправданы.

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