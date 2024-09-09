Итальянское издание La Repubblica пишет, что глава немецкого правительства якобы хочет войти в историю как «канцлер мира» и использовать российско-украинскую войну для возвращения утраченных позиций на политической арене, информирует «НБН».

По словам журналистов, Шольца был под сильным впечатлением от результатов региональных выборов в Саксонии и Тюрингии. Кроме того, настойчивые слухи о возможном поражении в Брандебурге 22 сентября, которое может заставить сделать его шаг назад, подтолкнули политика к разыгрыванию украинской карты.

СМИ, ссылаясь на источники, утверждает, что канцлер с однопартийцами разрабатывает «мирный план» – своего рода «Минские соглашения» для завершения войны. Документ предусматривает сохранение захваченных территорий за РФ. Один из собеседников издания отмечает, что глава правительства ФРГ намерен «прогнуть Украину любой ценой».

Напомним, что ранее Шольц объяснил, почему он поддерживает участие представителей Москвы в следующем Глобальном саммите мира.