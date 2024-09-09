Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что в ЕС готовятся наказать Словакию за решение главы правительства Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными с финансированием от Евросоюза, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Еврокомиссия готовится заморозить выделение средств для Братиславы, соответствующее решение должна одобрить президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

СМИ отмечает, что около 80% всех государственных инвестиций в Словакии получают финансирование из фондов Европейского Союза. В случае отказа ЕС предоставлять средства Братиславе, такой шаг станет серьезным ударом для страны.

Анонимные источники объяснили журналистам, что в ЕК предлагают задействовать механизм обусловленности, который позволяет организации заморозить деньги, если она видит, что финансы находятся под угрозой. В результате Словакия может лишиться части из 12,8 миллиарда евро, выделенных ей из бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы.

Также Евросоюз может забрать у Братиславы и 2,7 миллиарда евро грантов, которые ей выделили для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что в Европарламенте призывают исключить Венгрию из Шенгенской зоны за выдачу виз россиянам.