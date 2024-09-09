Глава литовского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х высказался о падении российских БПЛА на территории стран Организации Североатлантического договора, информирует «НБН».

По словам дипломата, соответствующие инциденты, которые еще три года назад считались немыслимыми, сегодня воспринимаются как обыденность. Министр заявил, что ничто не должно падать на территории Украины, Литвы и любого другого государства НАТО.

Однако, как отметил руководитель МИД, странам Североатлантического Альянса приходится жить в новой реальности, которую создало бездействие союзников. Ландсбергис добавил, что Вильнюс будет поддерживать решительный ответ государств НАТО.

Напомним, в прошлом месяце глава дипломатического ведомства Литвы отреагировал на заявления о «невиновности» простых россиян и призывы не наказывать их санкциями. Также министр рассказал, когда произойдет исцеление агрессивной страны.