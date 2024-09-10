Агентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, заявило, что Белый дом направил в Конгресс засекреченный доклад о стратегии США по российско-украинской войне. Законодатели ожидали получить этот документ еще в июне, однако он поступил только 9 сентября, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что соответствующий отчет администрация Байдена подготовила в соответствии с требованиями законопроекта на сумму 60 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине.

Значительную задержку доклада из Белого дома раскритиковали некоторые республиканцы и пригрозили блокировать будущие инициативы по выделению средств для поддержки Киева.

Глава комитета по иностранным делам Джим Риш в августе в комментарии агентству заявил, что он поддерживает предоставление помощи украинцам, однако не делает это слепо.

Республиканец заявил, что еще в начале войны Белый дом должен был предоставить Конгрессу и американскому народу стратегию того, как Штаты и их союзники могут помочь Украине одержать победу. Однако администрация Байдена не выполнила обязательство. Сенатор тогда предположил, что у руководства страны либо нет соответствующего плана, либо оно боится поделиться им с общественностью.

Напомним, СМИ сообщили, что глава правительства ФРГ Олаф Шольц разрабатывает свой «мирный план» по Украине. Канцлер якобы намерен отдать РФ захваченные территории.