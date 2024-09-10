Бывший глава оборонного ведомства РФ заявил пропагандистам телеканала «Россия-24», что Москва не будет вести какие-либо переговоры с Киевом до тех пор, пока россияне «не выкинут» украинские войска со своей территории.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам секретаря Совбеза РФ, целью наступления Сил обороны Украины в приграничном регионе страны-агрессора якобы является захват Курской атомной электростанции, которая расположена в городе Курчатов. Шойгу утверждает, что ВСУ «стремятся осуществить ядерный террор» в отношении АЭС, назвав такие выдуманные намерения «верхним уровнем терроризма».

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в интервью западному СМИ рассказал, как операция в приграничном регионе РФ повлияла на ситуацию на Покровском направлении и планы оккупантов по наступлению на Сумщину.