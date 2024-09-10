Экс-глава оборонного ведомства РФ в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия-24» заявил, что руководство Турции предложило кремлевскому диктатору прекратить атаки на украинские энергетические объекты, объекты атомной энергетики, а также на торговый и гражданский флот в Черном море, информирует «НБН».

По словам секретаря Совбеза России, Путин принял предложение Анкары. Однако через некоторое время Украина «отказалась» от этого соглашения, что стало «большим удивлением» для Москвы.

Бывший министр обороны добавил, что, когда украинские силы начали наступление в Курской области, российскому руководству «стало понятно, что подразумевалось под объектами атомной энергетики».

Напомним, что также в интервью соратник Путина назвал «цель» операции ВСУ в приграничном регионе страны-агрессора и высказался о переговорах с Украиной.