Представитель ЕС, комментируя публикации СМИ о «мирном плане» главы правительства ФРГ по завершению войны, заявил, что в основе всех усилий по достижению справедливого мира в Украине должны быть принципы уважения Хартии ООН, международного права, суверенитета и территориальной целостности этой страны.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Стано заявил, что в ЕС не могут высказываться о сообщениях с предложениями одного из государств-членов организации, однако всем очевидна главная задача – в Украине должен наступить мир и Евросоюз сделает все, чтобы достичь этого.

Чиновник напомнил, что недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме безопасности в Праге назвала условия для любых мирных планов по завершению российско-украинской войны. Он добавил, что на данном этапе в ЕС считают наиболее надежной Формулу мира Зеленского, над реализацией которой работают вместе с Киевом и партнерами.

Напомним, в статье итальянского издания La Repubblica отмечается, что Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира» и намерен вынудить Украину к выполнению его плана любой ценой.