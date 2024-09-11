В ходе первой публичной дискуссии Трампа с Харрис в Филадельфии модератор поинтересовался у бывшего американского лидера, считает ли он, что победа Украины в войне против РФ в интересах США, информирует «НБН».

Экс-глава Белого дома дал хитрый ответ на вопрос ведущего, заявив, что в интересах Штатов закончить войну. Традиционно он повторил, что способен завершить боевые действия в Украине всего за сутки.

В свою очередь Харрис отметила, что, если бы ее оппонент занимал президентское кресло, кремлевский диктатор уже сидел бы в Киеве и засматривался на Европу. Также она сообщила, что накануне вторжения встречалась с президентом Владимиром Зеленским и передала ему данные разведки о том, как Украина может защищать себя. Политик подчеркнула, что Вашингтон объединил 50 государств для помощи украинцам.

Комментируя слова Харрис, республиканец заявил, что ее отправили на переговоры, которые «она провалила». По словам 45-го президента США, его оппонентка «хуже Байдена и плохая переговорщица», поскольку, как только она прилетела в Штаты, глава Кремля начал полномасштабное вторжение.

Отметим, что на дебатах Харрис обвинила республиканца в заигрывании с Путиным.