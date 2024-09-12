Агентство Bloomberg пишет, что государства Балтии призывают Альянс усилить ПВО стран-членов, граничащих с РФ, на фоне угрозы со стороны россиян и критической нехватки противоракетных систем большой дальности в НАТО, информирует «НБН».

СМИ цитирует главу Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, который заявил, что приграничные государства находятся в самой критической ситуации, поэтому их нужно защитить, чтобы обеспечить безопасность других членов организации.

Журналисты отмечают, что способность отбивать атаки баллистическим оружием – один из самых больших пробелов в обороне стран Организации Североатлантического договора. Некоторые союзники пожертвовали Украине свои системы ПВО большой дальности, например, ЗРК Patriot, которые являются очень дорогими.

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел Литвы обвинили союзников в падении российских беспилотников на территорию Альянса.