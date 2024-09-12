В среду, 11 сентября, в ходе совещания с членами Кабмина Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину проанализировать возможность ограничения экспорта стратегического сырья, в частности титана, урана, никеля, а также других товаров.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Кремлевский диктатор отметил, что Запад перестал поставлять ряд товаров в Россию, поэтому власти страны-агрессора «должны подумать об определенных ограничениях». При этом глава РФ подчеркнул, что «не нужно ничего делать себе во вред».

Также лидер россиян напомнил, что государство-террорист является лидером по запасу некоторых стратегических видов сырья, назвав природный газ, алмазы и золото.

Как сообщалось, представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное снятие ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов вглубь РФ. Спикер Путина традиционно начал угрожать Западу «ответом».