Глава китайского оборонного ведомства в ходе глобального собрания военных чиновников заявил, что единственный выход для Украины в противостоянии с российскими захватчиками, которое он назвал «кризисом», и Израиля, воюющего с палестинскими террористами, является продвижение мира и переговоры, информирует «НБН» со ссылкой на HKFP.

По мнению чиновника, в войнах «нет победителей», а конфронтация «никуда не ведет», поэтому государства должны способствовать мирному развитию. Министр считает, что обострение ситуации мешает вести диалог, добавив, что любой конфликт заканчивается примирением.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг критике так называемый «мирный план» властей КНР и Бразилии по завершению войны с РФ, назвав его деструктивным. В МИД Китая отреагировали на заявления из Киева.