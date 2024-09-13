Пресс-секретарь российского лидера, комментируя слова Эрдогана об освобождении украинского Крыма от оккупантов, выразил надежду на то, что Анкара со временем изменит свое мнение по вопросу полуострова, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам спикера Путина, тема Крыма относится к категории разногласий между Россией и ее «турецкими друзьями». Песков отметил, что Москва не будет оставлять попыток разъяснить свою точку зрения по поводу полуострова, чтобы Анкара «лучше поняла» Россию и «согласилась с ее доводами».

Представитель Кремля утверждает, что США якобы оказывают давление на Турцию, запугивая последствиями для экономики страны. Однако Анкара, как утверждает чиновник, руководствуется собственными интересами и все равно продолжает развивать «партнерские отношения» и торговать с Москвой.

Ранее Песков высказался о возможном снятии ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов вглубь территории государства-террориста.