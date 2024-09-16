Депутат Госдумы в своем Telegram-канале опубликовал обращение к президенту МККК Мирьяне Сполярич-Эггер с призывом обеспечить гуманитарный коридор из Курской области, информирует «НБН».

По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители 90 российских семей, родственники которых проживают в приграничном регионе на территории Суджанского района. Политик призвал Красный Крест организовать эвакуацию граждан страны-агрессора под собственным контролем и гарантиями.

Кузнецов считает, что миссия МККК может вывезти гражданских из приграничного региона вглубь Украины, а после через третью страну на территорию государства-террориста. Депутат добавил, что эвакуация из Курской области «не будет иметь никакого отношения» к боевым действиям, а его соотечественники получат возможность спастись.

Напомним, в Defense Express сообщили, что украинские силы перешли ко второму этапу операции в Курской области.