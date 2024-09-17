Британское издание The Times пишет, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал Вашингтон и Лондон преодолеть свой страх и проявить решимость в вопросе дальнобойных ударов ВСУ по РФ, информирует «НБН».

Также на днях стало известно, что пять экс-руководителей Минобороны и бывших глав правительств Соединенного Королевства призвали британского премьер-министра Кира Стармера позволить украинским войскам бить вглубь российской территории крылатыми ракетами Storm Shadow. Они заявили, что промедление в этом вопросе подбадривает лидера россиян Владимира Путина.

Журналисты сообщили, что Лондон не будет действовать без согласия Вашингтона, так как системы наведения США считаются решающими для попадания британских дальнобойных ракет в цель.

В то же время руководство Соединенного Королевства считает, что Штаты все же дадут «зеленый свет» на удары ВСУ вглубь РФ на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Однако в Белом доме до сих пор существуют разногласия относительно отмены запрета.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Вашингтон и Лондон якобы сняли ограничения на использование их оружия Украиной для нанесения ударов вглубь России. Однако страны пока не готовы заявить об этом публично.