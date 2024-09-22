Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CNN, экс-глава Белого дома, являющийся кандидатом в американские президенты от республиканцев, Дональд Трамп, отказал своей оппонентке от демократов, действующему вице-президенту Камале Харрис в повторных октябрьских дебатах по весьма надуманной причине.

Как стало известно, одиозный миллиардер Трамп выступил в период предвыборного мероприятия в Уилмингтоне (штат Делавэр), сообщив, что предстоящие дебаты с Харрис придутся совершенно не ко времени.

В частности, экс-президент США заявил — проблематика очередных дебатов заключается в том, что уже стало слишком поздно, поскольку процесс голосования начался.

По мнению Трампа, Харрис стремится к проведению очередных дебатов прямо в преддверии выборов на телеканале CNN, так как попросту «проигрывает».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал о собственных ожиданиях от встречи с Трампом.