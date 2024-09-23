Бывший лидер американцев в эфире утреннего шоу Full Measure сообщил, что он не будет баллотироваться через четыре года, если потерпит поражение на этих выборах. По словам политика, он не хочет участвовать в еще одной президентской гонке, информирует «НБН».

В день выборов в 2028 году республиканцу исполнится 82 года, однако, как убежден экс-глава Белого дома, он находится в отличной физической форме. Оппонент Харрис признался, что он любит вредную еду, но чувствует себя хорошо. Трамп отметил, что люди, которые годами рассказывали ему, как питаться правильно, давно ушли из жизни.

45-й президент США рассказал, что раньше он много играл в гольф, однако в ретроспективе он оказался «достаточно опасным» видом спорта. По всей видимости политик намекнул на недавнюю стрельбу вблизи его гольф-клуба во Флориде.

Ранее в недавнем интервью республиканец пытался избегать деталей своих экономических обещаний избирателям. Бывший глава государства, как пишет издание Рolitexpert, уклонился от ответа на вопрос относительно снижения цен на продукты и энергию.

Напомним, Трамп объяснил свой отказ от участия в новых дебатах с оппоненткой Камалой Харрис.