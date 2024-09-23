Пресс-секретарь Стармера сообщила, что британское правительство не изменило свою позицию относительно использования ВСУ крылатых ракет Storm Shadow для атак вглубь территории страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Guardian.

По ее словам, текущие обсуждения Лондона по Украине не касаются одного конкретного вида оружия. Британские власти ведут широкие дискуссии о стратегии и поддержке страны в течение нескольких следующих месяцев, а также на период зимы.

Чиновница добавила, что на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке руководство Соединенного Королевства сосредоточится на вопросе предоставления постоянной поддержке Украины в ее защите от агрессии РФ.

Ранее в ходе общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский объяснял, почему Украине нужно срочно получить дальнобойное оружие и разрешение на нанесение ударов вглубь территории государства-террориста. Гарант заявил, что уже поздно говорить о возможности использования защитниками баллистических ракет ATACMS.