Спикер Путина в комментарии пропагандистским СМИ заявил, что высказывания кремлевского диктатора об изменениях ядерной доктрины государства-террориста – это «определенный сигнал для недружественных стран», информирует «НБН» со ссылкой на агентство «ТАСС».

По словам пресс-секретаря российского лидера, таким образом Москва «предупреждает Запад о последствиях в случае нападения», причем необязательно ядерным оружием. Чиновник заявил, что якобы все хорошо осведомлены о «сдерживающей роли» ядерного потенциала страны-агрессора.

Песков признал, что пока соответствующие угрозы главы Кремля не меняют ситуацию в мире. Однако «здравомыслящие» политики на Западе якобы и ранее относились к словам Путина серьезно, как и теперь, когда ядерные государства «прямо вовлечены» в российско-украинскую войну.

Ранее представитель Москвы сообщил, когда в Кремле ознакомятся с заявленным Зеленским планом победы Украины.