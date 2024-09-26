Представитель ЕС на брифинге для СМИ ответил на вопрос о том, как члены организации намерены реагировать на очередное «снижение порога» применения ядерного оружия РФ против неядерных стран, как заявил накануне российский диктатор.

Стано обратил внимание на то, что главы Кремля не впервые делает ставку на российский ядерный арсенал, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Чиновник отметил, что очередные угрозы Путина – это продолжение его неприемлемого и безответственного поведения. Соответствующие высказывания диктатора показывают всему миру его истинное лицо, особенно в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, ЕС решительно отрицает ядерные угрозы Москвы и старается доносить свою позицию до международных партнеров и привлечь их внимание к безумному поведению российского лидера.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий Песков «объяснил» угрозы главы Кремля изменить ядерную доктрину РФ.