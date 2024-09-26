Заместитель госсекретаря британского парламента в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что страны Запада исчерпали свои запасы оружия после предоставления военной помощи Украине на протяжении двух лет полномасштабной войны.

Представитель Лондона сообщил, что партнеры Киева подарили ему большую часть своих оборонных ресурсов, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Times.

Чиновник заявил о необходимости наращивания производства оружия между западными государствами и Украиной в рамках долгосрочной стратегии, что обеспечит пополнение запасов стран и надежные поставки военной помощи Киеву.

Поллард добавил, что, несмотря на это, предоставления оружия для Сил обороны Украины было абсолютно правильным решением Запада.

Ранее пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, изменил ли Лондон свою позицию относительно ударов ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь Российской Федерации.