Самопровозглашенный президент в ходе встречи со студентами одного из белорусских вузов пригрозил, что в случае пересечения «красной линии», под которой он подразумевает государственную границу, «ответ будет мгновенным».

Соратник Путина заявил, что нападение на его страну – Третья мировая война, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Лукашенко поблагодарил кремлевского диктатора за то, что он «недавно подтвердил это», говоря об изменении ядерной доктрины. Нелегитимный президент сообщил, что РБ и Россия применят соответствующее оружие, как только страны НАТО нападут на Беларусь. Он утверждает, что солдаты США и Польши якобы выстроились вдоль госграницы.

Также диктатор пожаловался, что Штаты якобы подталкивают Украину к войне, из-за чего Зеленский его «не слышит и слушать не хочет». При этом Лукашенко заверил, что он все равно «поддерживает определенные каналы связи» с соседней страной.

Отметим, что недавно самопровозглашенный глава РБ на встрече с Денисом Пушилиным цинично высказался о восстановлении отношений с Украиной.