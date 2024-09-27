Главный политический советник Орбана раскритиковал Украину за решение противостоять российским захватчикам в 2022 году, назвав решение Киева «безответственным». Представитель Офиса венгерского премьер-министра выразил мнение о том, что его страна «скорее всего» не стала бы давать отпор оккупантам, учитывая события 1956 года.

Позже в своих соцсетях чиновник пожаловался, что его высказывания «намеренно неверно истолковали» и память героев 1956 года для него является священной, информирует «НБН».

Как сообщает агентство Reuters, глава венгерского правительства в ходе выступления по национальному радио прокомментировал слова своего политического директора, назвав его заявление двусмысленным.

Премьер-министр отметил, что венгерское общество стоит на революции 1956 года и выросло из нее. Политик добавил, что высказываться по столь деликатным вопросам нужно очень четко и осторожно, а его страна «всегда будет защищать себя».

Отметим, что в 1956 году в Венгрии Красная армия жестоко подавила антисоветское восстание, поэтому 23 октября в стране является одним из главных национальных праздников.

Как сообщалось, в ЕС отреагировали на очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.