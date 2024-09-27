Американское издание здание The New York Times пишет, что в разведке США опасаются жестких и даже летальных ударов РФ против Штатов и их союзников в случае снятия ограничений на применение западного оружия ВСУ для атак вглубь страны-агрессора.

Кроме того, в американской разведке убеждены, что дальнобойные удары по российской территории не окажут существенного влияния на ход войны, информирует «НБН».

Свою позицию они аргументируют тем, что после первой такой атаки оккупанты перенесут склады БК, техники и командные пункты за пределы досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

В то же время, несмотря на прогнозы разведки, как утверждают неназванные чиновники США, президент Джо Байден еще не принял окончательное решение в этом вопросе.

Напомним, британское издание The Times заявило, что украинский лидер Владимир Зеленский не получил разрешение Вашингтона на дальнобойные удары ВСУ по РФ.