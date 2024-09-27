Глава Сербии в интервью TV Informer высказался о российском вторжении в Украину. Президент считает, что война двух стран продлится еще десятилетие и завершится по «корейскому сценарию», информирует «НБН».

Политик утверждает, что до того, как Киев и Москва заключат мир на основе достигнутых рубежей, Силы обороны и российские захватчики «без всяких решений будут сражаться за каждое село и каждый город».

Вучич похвалил Россию, заявив, что страна «показала, что она сильнее, чем все ожидали». Сербский лидер добавил, что армию Путина недооценивают, кроме того, россияне развили свою военную и специальную промышленность, что держит их экономику.

Глава государства исключил заключение мира между Киевом и Москвой в ближайшее время, так как у оккупантов «есть психологическое преимущество на поле боя».

Говоря о поддержке Украины США, политик заявил, что этот вопрос среди простых американских граждан сейчас якобы находится «на 9-м месте». Президент убежден, что кто бы ни пришел в Белый дом, он не будет помогать Киеву так, как раньше.

Как сообщалось, советник Орбана раскритиковал Украину за то, что она решила в 2022 году дать отпор российским оккупантам, заявив, что его страна не будет защищаться в случае вторжения РФ. Глава правительства Венгрии отреагировал на высказывания своего политического директора.