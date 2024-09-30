Издание Axios заявило, что 45-й президент США собирает аргументы для признания результатов выборов недействительными, в случае, если его не переизберут. Об этом свидетельствуют и безосновательные нападки республиканца на процедуры голосования Штатах, информирует «НБН».

Политик пожаловался, что его оппоненты используют программу голосования за рубежом для эмигрантов и военных, якобы чтобы обойти любую проверку гражданства или подтверждения личности.

Помимо этого, экс-глава Белого дома назвал «глупой» концепцию голосования за 45 дней до выборов, а также назвал некомпетентной и ненадежной Почтовую службу, раскритиковав голосование по почте.

Трамп и его политическая сила утверждают, что они создали сеть из около 175 000 работников избирательных участков и волонтеров-наблюдателей, которые должны помочь «обеспечить честность выборов».

В то же время издание ранее заявляло, что бывший лидер американцев преждевременно объявил о победе в ночь выборов, как только ситуация выглядела так, будто он «опережает».

Как сообщало издание Рolitexpert, во вторник состоятся дебаты кандидатов в вице-президенты США. Публичная дискуссия республиканца Джей Ди Вэнса и демократа Тима Уолза может повлиять на политическую ситуацию.

Напомним, что Трамп припугнул общественность Третьей мировой войной в случае победы его оппонентки Камалы Харрис.