Нелегитимный глава Беларуси на встрече с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пожаловался на Украину, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство Sputnik.

Он утверждает, что соседняя страна якобы распространяет слухи о намерении РБ и РФ захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Соратник Путина сказал, что он не понимает, зачем Украина публикует в СМИ фейки на эту тему, заверив, что ни Беларусь, ни Россия не имеют планов по захвату станции.

Диктатор добавил, что его страна пострадала из-за катастрофы на ЧАЭС, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Нелегитимный президент отметил, основная часть проблем после взрыва на станции легла на четверть территории РБ, кроме того, она до сих пор борется с последствиями этой аварии.

Напомним, на днях самопровозглашенный глава Беларуси пригрозил странам НАТО и назвал условие для применения ядерного оружия Минском.