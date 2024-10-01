Экс-глава Белого дома в интервью американскому изданию The Washington Post, комментируя встречу с Зеленским, заявил, что хорошо к нему относится и «ему нравится» лидер украинцев, информирует «НБН».

Республиканец похвастался, что в период его президентства кремлевский диктатор «ничего не захватил». Политик утверждает, что глава РФ начал задумываться о полномасштабном вторжении в Украину после того, как Байден в 2021 году вывел войска США из Афганистана.

Трамп считает, что Путин «добился большого прогресса» и «захватил большую часть Украины», несмотря на огромные потери его оккупационных войск.

Кандидат в президенты США считает одной из самых больших проблем то, что европейские государства якобы «катятся по наклонной» и не вкладываются в НАТО наравне с его страной.

Ранее издание Рolitexpert заявило, что амбиции Зеленского в Штатах не нашли отклика. СМИ проанализировали визит Зеленского в США, прокомментировав неудачи представителя Киева в дипломатическом поле.

Напомним, западные журналисты утверждают, что Трамп собирает аргументы для признания выборов недействительными, в случае победы Харрис.