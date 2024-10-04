Нелегитимный президент РБ заявил, что как только украинскому руководству нужно «что-то решить» Зеленский сразу летит в столицу США. Диктатор упрекнул его в том, что он не едет в Москву или Минск, чтобы договариваться и завершить войну, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

По словам соратника Путина, Киев рассчитывает на то, что Вашингтон восстановит Украину после окончания боевых действий. Однако, как заявил Лукашенко, «никто их восстанавливать не будет».

Самопровозглашенный глава Беларуси объяснил это тем, что новые американские власти якобы будут заняты проблемами своего государства и им будет не до Украины.

Диктатор цинично заявил, что Киеву нужно осознать, что ему придется самостоятельно отстраивать страну с помощью «близких людей», под которыми он подразумевает белорусов.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на высказывания нелегитимного президента РБ. По его словам, Москва и Минск свято верят в пример «грузинской модели», то есть в дружеские отношения после войны.

«Дурень думкой богатеет», – резюмировал Коваленко.

Напомним, что на днях Лукашенко обвинил Украину в распространении фейков в СМИ о намерении России и Беларуси захватить Чернобыльскую АЭС.