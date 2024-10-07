Руководитель внешнеполитического ведомства РФ в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что Москва завершит так называемую «спецоперацию», когда «будут устранены исходящие от Украины угрозы», информирует «НБН».

Глава МИД России напомнил, что ранее кремлевский диктатор Владимир Путин перечислял предпосылки к тому, чтобы РФ завершила войну: украинские силы должны быть полностью выведены с территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, кроме того, Киев должен признать эти регионы частью государства-террориста.

По словам Лаврова, на предложения российского лидера по «мирному урегулированию» соседняя страна якобы ответила наступлением в Курской области. Соратник Путина заявил, что Киев «гонит украинцев на убой», при том, что «издержки конфликта больше для Украины».

В очередной раз глава дипломатического ведомства РФ пожаловался на то, что страны НАТО хотят нанести его стране стратегическое поражение. Он добавил, что в таких условиях Москва вынуждена продолжать «СВО» для «устранения угроз от Украины».

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал угрозы диктатора изменить ядерную доктрину РФ.