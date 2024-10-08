Издание Euronews сообщает, что венгерское руководство блокирует утверждение выделение кредита Украине от ЕС в размере 35 миллиардов евро. Как выяснилось, в Будапеште ждут результатов выборов в США, которые состоятся 5 ноября, информирует «НБН».

В материале сказано, что власти Венгрии подтвердили блокирование средств, которые Еврокомиссия предложила выделить ля поддержки пострадавшей от войны украинской экономики, пока в Белый дом не придет новый президент.

В Будапеште объясняют это тем, что каждый из кандидатов на пост главы США «отстаивает противоположные подходы к решению вопроса развязанной РФ войны», поэтому союзники Штатов в ЕС якобы должны основывать свои дальнейшие шаги по Украине в соответствии с результатами американских выборов.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что члены Евросоюза должны увидеть, в каком направлении будет двигаться Белый дом по этому вопросу после 5 ноября, так как есть «два способа решения проблемы».

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Байдена за помощь Украине на фоне разрушительного урагана «Хелен», который свирепствует в Штатах.